نينتندو تفتح متجرًا لمنتجاتها في مدينة كيوتو اليابانبة

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شعار نينتندو معروض في متجرها في طوكيو، اليابان، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة نينتندو اليابانية يوم الأربعاء إنها ستفتح معرضا يعرض منتجاتها في موقع مصنع تم تجديده جنوب مدينة كيوتو، في أحدث جهود صانعة الألعاب للتنويع خارج نطاق أعمالها الأساسية.

تم استخدام المنشأة، التي تهدف نينتندو إلى استكمالها في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2024، في السابق لتصنيع أوراق اللعب وكمركز لخدمة العملاء.

وقالت نينتندو إن المعرض سيعرض منتجات الشركة إلى جانب ”المعروضات والتجارب“ الأخرى، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

(تغطية لسام نوسي ؛ تحرير هيماني ساركار وكريستوفر كوشينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)