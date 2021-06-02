اليابان تتبرع بمبلغ 800 مليون دولار إضافية لمبادرة كوفاكس لتوفير لقاحات كورونا لدول العالم

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رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي خلال مؤتمر صحفي بعد قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ وسط جائحة فيروس كورونا، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو، اليابان في 28 مايو/ أيار 2021. بهروز مهري / رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة ماينيتشي يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يعتزم التعهد بتقديم 800 مليون دولار إضافية لبرنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يوفر لقاحات كورونا للدول المحتاجة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر، إن اليابان تعهدت بالفعل بالتبرع بمبلغ 200 مليون دولار لمبادرة كوفاكس، ومن المتوقع أن تعلن البلاد عن تبرعات بجرعات اللقاح للبرنامج.

سيستضيف سوغا قمة كوفاكس عبر الإنترنت يوم الأربعاء، والتي ستحضرها أيضًا نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، وبيل جيتس، وممثلون من مجموعة الدول السبع.

وقال مسؤول بالحكومة اليابانية للصحفيين يوم الثلاثاء إن القمة تهدف إلى سد فجوة تمويل قدرها 1.7 مليار دولار، ومن المأمول أن تعزز الدول والمنظمات تعهداتها بالمال وجرعات اللقاحات.

حث المشرعون اليابانيون على تقديم إمدادات لقاح أسترازينيكا إلى تايوان، التي تتعامل مع ارتفاع حاد في الإصابات المحلية ولقحت أقل من 2 ٪ من سكانها البالغ عددهم 23.5 مليون نسمة. ليس لدى اليابان خطط فورية لاستخدام جرعات أسترازينيكا المتوفرة لديها وقد أمنت إمدادات كافية من أنواع أخرى من اللقاحات لجميع سكانها.

(من إعداد روكي سويفت. تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)