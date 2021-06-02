أسهم اليابان تصعد مع دعم آمال استئناف أنشطة الاقتصاد شركات السفر والعقارات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب في قطاع الفندقة، إذ عززت زيادة نشاط حملات التطعيم باللقاحات الآمال في استئناف أنشطة اقتصادية، في حين ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات إلى مستويات قياسية جديدة وسط زيادة في الطلب العالمي.

وارتفع المؤشر نيكي 0.46 بالمئة ليغلق عند 28946.14 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84 بالمئة إلى 1942.33 نقطة.

ومع تمديد اليابان الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام إلى وقت لاحق من الشهر الجاري، يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من ذلك في ظل مؤشرات على زيادة نشاط التطعيم تغذي رهاناتهم على إعادة فتح الاقتصاد.

وكانت شركات السكك الحديدية من بين أفضل الشركات أداء.

وكان قطاع العقارات من القطاعات القوية الأخرى، إذ ارتفع سهم سوميتومو للعقارات والتنمية 4.3 يالمئة، فيما ارتفع سهم ميتسوي فودوسان 5.2 بالمئة.

واستفادت أسهم شركات صناعة السيارات من الآمال في انتعاش الطلب العالمي، وتهافت المستثمرون على أسهم القيمة، والتي يعتقدون أنها من المحتمل أن تحقق مزيدا من الارتفاع مقارنة بالأسهم المرتبطة بالنمو مرتفعة الثمن.

وتقدم سهم هوندا موتور 4.6 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، فيما واصل سهم تويوتا موتور اتجاهه الصعودي ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا بمكاسب بلغت 2.2٪.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html