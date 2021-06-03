رئيس سينوفارم: نستطيع تقديم أكثر من مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للعالم

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بكين (رويترز) - قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) يوم الأربعاء إن الشركة قادرة على تقديم أكثر من مليار جرعة من اللقاح الواقي من كوفيد-19 لباقي العالم خلال النصف الثاني من هذا العام.

وقال ليو جينغ تشن خلال جلسة عن الصحة العالمية ضمن منتدى بواو الآسيوي إن هذا المستوى من القدرة على التوريد يشير إلى الوفاء باحتياجات الطلب على التطعيم في الصين.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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