نيشيكوري يحقق انتصاره الثاني من خمس مجموعات ليصعد للدور الثالث في باريس

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باريس (رويترز) - عانى الياباني كي نيشيكوري خلال ثاني مواجهاته من خمس مجموعات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام يوم الأربعاء، لكنه فاز على الروسي كارين ختشانوف المصنف 23 في مباراة مثيرة استمرت أربع ساعات حسمها لصالحه 4-6 و6-2 و2-6 و6-4 و6-4 ليبلغ الدور الثالث.

وانتفض اللاعب البالغ عمره 31 عاما، الذي تأهل لدور الثمانية ثلاث مرات في رولان جاروس، ليفوز على الإيطالي أليساندرو جيانيسي يوم الأحد الماضي، وكرر ذلك اليوم أمام ختشانوف ليحقق انتصاره 26 في المواجهات من خمس مجموعات مقابل سبع هزائم.

وقال نيشيكوري في مقابلة بالملعب بعد الفوز "حاولت فقط الاحتفاظ بهدوئي. كانت خسارة المجموعة الثالثة صعبة. الأداء بشراسة كان مفتاح الفوز. صدقني، أنا أكره خوض خمس مجموعات. لا أفعل ذلك عن قصد".

وأهدر نيشيكوري ثلاث فرص لكسر إرسال منافسه والتقدم في المجموعة الحاسمة، لكن في النهاية نجح في كسر إرسال ختشانوف في الشوط الأخير واستغل أول نقطة للفوز بالمباراة عبر ضربته الناجحة رقم 57.

وسيلتقي اللاعب الياباني في الدور المقبل مع السويسري هنري لاكسونن الذي أقصى الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف 11 بفوزه 6-3 و2-6 و6-3 و6-2.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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