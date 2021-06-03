حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 171.48 مليون والوفيات 3 ملايين و715093
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 171.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و715093.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 595576 33452352
الهند 28307832
335102
البرازيل 16624480
465199
فرنسا 5677172
109662
تركيا 5263697
47768
روسيا 5090437
272739
المملكة المتحدة 4494768
127794
إيطاليا 4220304
126221
الأرجنتين 78733 3817139
ألمانيا 88643 3684582
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16436 1210105
34 - الأردن 9489 737888
39 - الإمارات 1686 574958
42 - لبنان 7735 540630
43 - المغرب 9160 520028
44 - السعودية 7393 452956
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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