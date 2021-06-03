حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 171.48 مليون والوفيات 3 ملايين و715093

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من ‭‭171.48‬‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭‭715093‬‬.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 595576 33452352

الهند ‭‭28307832‬‬

‭‭335102‬‬

البرازيل ‭‭16624480‬‬

‭‭465199‬‬

فرنسا ‭‭5677172‬‬

‭‭109662‬‬

تركيا ‭‭5263697‬‬

‭‭47768‬‬

روسيا ‭‭5090437‬‬

‭‭272739‬‬

المملكة المتحدة ‭‭4494768‬‬

‭‭127794‬‬

إيطاليا ‭‭4220304‬‬

‭‭126221‬‬

الأرجنتين 78733 3817139

ألمانيا 88643 3684582

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16436 1210105

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭9489‬ ‭737888‬

39 - الإمارات ‭1686‬ ‭574958‬

‭42‬ - لبنان ‭‭7735‬‬ ‭‭540630‬‬

43‭ ‬- المغرب ‭9160‬ ‭520028‬

44 - السعودية ‭7393‬ ‭452956‬

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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