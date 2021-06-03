رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد أولمبياد طوكيو -أساهي

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رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي خلال مؤتمر صحفي بعد قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ وسط جائحة فيروس كورونا، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو، اليابان في 28 مايو/ أيار 2021. بهروز مهري / رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال تقرير إعلامي إن من المرجح أن يدعو رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي إلى انتخابات مبكرة بعد أولمبياد طوكيو، مما يظهر عزمه على المضي قدما في عقد الألعاب على الرغم من كفاح بلاده لاحتواء جائحة كورونا.

قالت صحيفة أساهي يوم الخميس نقلا عن عدد من المسؤولين التنفيذيين في الحزب الحاكم إن الحكومة تدرس صياغة حزمة تحفيز اقتصادي جديدة قبل الانتخابات المبكرة المتوقعة.

أفادت تقارير إعلامية أن سوغا اتفق يوم الأربعاء مع رئيس شريكه في الائتلاف الحاكم على عدم تمديد دورة البرلمان الحالية عند اختتامها في 16 يونيو/ حزيران.

وقالت أساهي إن هذا يعني أن اليابان سيتخلى عن تجميع ميزانية تكميلية في الوقت الحالي والاستفادة من ما يقرب من 4 تريليونات ين (36.50 مليار دولار) المتبقية لدفع الإنفاق الفوري لمكافحة الوباء.

وقال شوغي نيشيدا النائب عن الحزب الحاكم لرويترز الأسبوع الماضي ”من الواضح أننا بحاجة إلى ميزانية إضافية، لكن البرلمان يغلق أبوابه لذا ليس لدينا وقت لتمريرها“.

وقال ”لكن يجب أن يكون هناك نقاش داخل الحزب حول تجميع حزمة تحفيز أخرى وميزانية إضافية“

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق على تقرير أساهي.

قال سوغا إنه سيركز على التعامل مع الوباء، وأن اليابان ستمضي قدمًا في الألعاب في ظل إجراءات صارمة للحماية من الفيروس.

دعا بعض نواب الحزب الحاكم الحكومة إلى زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد المتضرر من قيود الطوارئ الجديدة لمنع انتشار الفيروس.

أدى طرح اللقاح البطيء والمعارضة العامة القوية لعقد الألعاب إلى انخفاض معدلات دعم سوغا، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مصير إدارته.

وقالت أساهي إنه مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في 23 يوليو/ تموز، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يحل سوغا البرلمان بعد نهاية الألعاب البارالمبية في 5 سبتمبر/ أيلول والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

(الدولار = 109.5900 ين)

(شارك في التغطية ليكا كيهارا؛ دانيال ليسينك؛ تحرير بقلم موراليكومار أنانثارامان ولينكولن فيست، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)