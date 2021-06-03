هاشيموتو رئيسة أولمبياد طوكيو تستبعد تأجيل الألعاب

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طوكيو (رويترز) - استبعدت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء أو تأجيل الألعاب رغم الشكوك بين المدن المضيفة والعاملين في المجال الطبي بشأن إمكانية إقامة الحدث في أمان وسط تفشي فيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو في مقابلة نشرتها صحيفة نيكان سبورتس يوم الخميس "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى".

وذكرت صحيفة أساهي إلى أنه من المرجح أن يدعو يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان إلى انتخابات مبكرة بعد الأولمبياد وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يظهر عزمه على المضي قدما في تنظيم الحدث.

وزاد اعتراض المدن التي تستضيف التدريبات والمنافسات وسط مخاوف من نشر الزوار سلالات مختلفة من الفيروس واستنزاف الموارد الطبية.

وقالت وسائل إعلام إن حكومة مدينة أوتا تلقت العديد من الشكاوى من المقيمين بشأن قرار تفضيل تطعيم موظفي المدينة والفنادق التي تقيم بها البعثة الأسترالية.

وقالت اللجنة الأولمبية الكينية يوم الأربعاء إن مدينة كورومي ألغت استضافة استعدادات كينيا قبل الأولمبياد.

وقال شيجيرو أومي أبرز مستشار طبي ياباني للجنة في البرلمان إن استضافة الأولمبياد في خضم حالة الطواري في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا "ليست طبيعية".

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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