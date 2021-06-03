أسهم اليابان تغلق على زيادة مع تعزيز التطعيمات للآمال

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس، إذ سجل المؤشر توبكس الواسع النطاق أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع في ظل زيادة نشاط حملة التطعيم بالبلاد، مما عزز الآمال في تعافي الاقتصاد من القيود المرتبطة بالجائحة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.39 بالمئة إلى 29058.11 نقطة، فيما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا زيادة 0.84 بالمئة إلى 1958.70 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 19 أبريل نيسان.

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم تجاوز العشرة ملايين. وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من تطعيم معظم المواطنين الأكبر سنا بحلول نهاية يوليو تموز.

وتقدمت أسهم شركات السكك الحديدية في تعاملات مكثفة لليوم الثاني على التوالي، إذ قفز سهم شرق اليابان للسكك الحديدية 3.4 بالمئة، وزاد سهم سكك حديد وسط اليابان 2.3 بالمئة.

ومن القطاعات الأخرى التي شهدت تداولا كثيفا أسهم شركات صناعة السيارات التي اكتسبت زخما بدعم انتعاش قوي للطلب العالمي.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7 بالمئة، فيما ارتفع سهم هوندا موتور 2.1 بالمئة، وربح سهم نيسان موتور 1.5 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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