اليابان تخطط للتبرع بـ مليون و200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لتايوان
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طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الحكومة اليابانية تخطط للتبرع بـ 1.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لتايوان لمساعدة الجزيرة في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة.
وقالت NHK إن الحكومة اليابانية ستبدأ الاستعدادات لشحنات اللقاح اعتبارًا من يوم الجمعة.
(تقرير تيم كيلي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)