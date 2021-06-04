حصري- بوينج تعرض طائرة الشحن الجديدة 777إكس والقطرية تتطلع لطلبية

أخبار اليابان





من كاتيا جولوبكوفا وجليب ستولياروف

سان بطرسبرج (روسيا) (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن شركة الطيران تدرس استثمار عدة مليارات الدولارات في طلبية محتملة لثلاثين طائرة شحن أو أكثر، مما جذب اهتمام بوينج التي بدأت عرض نسخة للشحن من طائرتها المزمعة 777إكس.

كانت الناقلة الخليجية قالت في أبريل نيسان إنها مهتمة بطائرة شحن من طراز 777إكس إلا أن بوينج لم تبلغها بأي خطط لإطلاق مثل هذه الطائرة.

لكن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قال لرويترز يوم الخميس إن هذه الطائرة خيار مطروح حاليا مع تفكير شركة الطيران في طلب طائرات شحن من بوينج أو إيرباص.

وقال في مقابلة بسان بطرسبرج ”الخطوط القطرية مهتمة للغاية بشراء أسطول ضخم من طائرات الشحن لأنه آن أوان إحلال طائرات الشحن القديمة التي لدينا.

”لدينا برنامج للإحلال على مدار عدة سنوات وسنرغب بقوة في وضع طلبية لدى بوينج أو لدى إيرباص، حسبما تمضي الأمور.“

وردا على ذلك، أبلغ ممثل لبوينج رويترز في وقت متأخر من يوم الخميس بأن شركة صناعة الطائرات تتواصل مع مع عملائها بشأن برنامجها لتطوير منتجاتها واحتياجات أساطيلهم على المدى الطويل.

وعلى نحو منفصل، قال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينج إن مجلس الإدارة لم يوافق بعد على نسخة شحن من 777إكس.

وبحسب موقعها الإلكتروني، يتكون أسطول طائرات الشحن الحالي لدى القطرية من 30 طائرة، جميعها من بوينج.

وأثار الباكر احتمال إطلاق طائرة شحن 777إكس في ظل خلاف تعاقدي لم يحدده مع إيرباص.

كانت رويترز أوردت في مارس آذار أن الصانع الأوروبي إيرباص يجس هو الآخر نبض شركات الطيران بخصوص نسخة شحن من طائرة نقل الركاب أيه350، ستستهدف في حالة إطلاقها سوقا مهمة لبوينج.

وواجهت خطط بوينج لطائرة الشحن 777إكس تأخيرات بسبب تأخر شهادات الاعتماد وطلب ضعيف على نسخة نقل الركاب.

ولن تبدأ شركات الطيران تسلم نسخة نقل الركاب الجديدة من الفئة 777 الرائجة حتى أواخر 2023، متأخرة ثلاث سنوات عن الخطط الأصلية لبوينج.

وقال الباكر ”لا مشاكل لنا مع بوينج. لدينا طلبية ضخمة للطائرة 777إكس مع بوينج وسنتسلم تلك الطائرات، وقد قدمنا توصية إلى بوينج فيما يتعلق بتسليمات تلك الطائرات،“ لكنه لم يوضح ما الذي اقترحته شركة الطيران.

وقال إن الخطوط القطرية، التي لا تُسيّر سوى رحلات دولية، تملأ نحو 40 بالمئة من المقاعد على جميع رحلاتها، وقد حصلت على سيولة بثلاثة مليارات دولار من الحكومة منذ تفشي الجائحة لمساعدتها في ظل الأزمة.

وقال ”نحن على ما يرام حاليا. لدينا خطوط ائتمان من البنوك نستخدمها.“

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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