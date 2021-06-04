مسؤول دولي: على مجموعة السبع التبرع باللقاحات لتفادي نتائج وباء 1918

أخبار اليابان

لندن (رويترز) - قال ريتشارد هاتشيت الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة لرويترز إنه يتعين على قادة مجموعة الدول السبع الكبرى التبرع بجرعات من لقاحات كوفيد-19 بشكل عاجل لتفادي نتيجة مشابهة لما حدث خلال وباء الإنفلونزا عام 1918 الذي أودى بحياة 50 مليون فرد.

وتوفي نحو 3.7 مليون حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وبلغ عدد المصابين أكثر من 170 مليونا فيما يقدر عدد الذين لقوا حتفهم عامي 1918 و1919 بنحو 50 مليونا، ويُعتقد أن ثلث سكان العالم أصيبوا بإنفلونزا اتش.1.إن.1 .

ويلتقي وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع الكبرى في أكسفورد يومي الخميس والجمعة، وحث هاتشيت القادة على إظهار ”شجاعة سياسية“ في المشاركة العاجلة للجرعات في أسرع وقت ممكن خلال اجتماعهم الأسبوع القادم.

وقال هاتشيت ”الانتظار لحين زوال أسوأ مراحل الجائحة ثم تقديم اللقاح سيقلل فعلا من قيمته“ مضيفا أن ”اجتماعات مجموعة السبع لا تأتي دائما في ظل أزمة ذات أبعاد عالمية وتأثير تاريخي كهذا“.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html