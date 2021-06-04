مسؤولة في اللجنة الأولمبية اليابانية: الألعاب فقدت معناها وفات آوان إلغائها

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت كاوري ياماجوتشي المسؤولة في اللجنة الأولمبية اليابانية في مقال رأي يوم الجمعة إن الأولمبياد، التي تنطلق الشهر المقبل رغم الموجة الرابعة من عدوى فيروس كورونا في اليابان، فقدت معناها كما فات آوان إلغائها.

وكتبت ياماجوتشي في المقال الذي نشرته وكالة كيودو للأنباء أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتقد أن رأي اليابانيين ليس مهما وأن المنظمين واللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية يتحاشون الدخول في مناقشات رغم مخاوف المواطنين بشأن مخاطر إقامة البطولة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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