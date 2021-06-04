اليابان تقدم 1.24 مليون جرعة من لقاح كورونا مجانا لتايوان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي يوم الجمعة إن اليابان ستقدم لتايوان 1.24 مليون جرعة مجانا من لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أنه سيتم تسليم الشحنة لتايوان بعد ظهر يوم الجمعة.

وتعاقدت اليابان على شراء أكثر من 300 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا من شركة فايزر ومودرنا وأسترا زينيكا وهي كمية تزيد بكثير عن المطلوب لتطعيم سكانها بالكامل.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية‭ ‬- تحرير‭ ‬محمد نبيل)

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