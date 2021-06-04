حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 171.99 مليون والوفيات 3 ملايين و725790
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بنجالورو (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 171.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و725790.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 596204 33469209
الهند 337989 28441986
البرازيل 467706 16720081
فرنسا 109828 5694076
تركيا 47882 5270299
روسيا 273132 5099370
المملكة المتحدة 127812 4499878
إيطاليا 126342 4225163
الأرجنتين 79320 3852156
إسبانيا 80099 3693012
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16436 1210105
34 - الأردن 9500 738521
39 - الإمارات 1689 576947
42 - لبنان 7735 540630
43 - المغرب 9160 520028
44 - السعودية 7408 454217
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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