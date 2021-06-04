نيسان آريا تعاني بسبب كورونا ونقص الرقائق

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سيارة نيسان آريا الكهربائية خلال يوم إعلامي لمعرض شنغهاي للسيارات في شنغهاي، الصين، 19 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / ألي سونغ.

طوكيو (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة نيسان يوم الجمعة إن توافر سيارة آريا الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية الجديدة من شركة نيسان موتور سيتأخر بسبب جائحة فيروس كورونا ونقص الرقائق عالميا.

أعلنت نيسان العام الماضي أنها خططت لبدء مبيعات آريا في اليابان اعتبارًا من منتصف عام 2021. وقال أساكو هوشينو نائب الرئيس التنفيذي للصحفيين لكن طرح الطراز المحدود في اليابان سيتم ”هذا الشتاء“.

وقال هوشينو ”المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا ستأتي عادة بعد حوالي شهرين“. وقال إنه يتوقع أن يتم بيع الطراز بحوالي عشرات الآلاف في السنة الأولى من المبيعات، مع أعلى طلب في أوروبا.

وقال هوشينو عندما سئل عن أهمية هذا الطراز بالنسبة لشركة صناعة السيارات: ”أعتقد أنه في أوروبا، ستساهم (آريا) بالطبع في مبيعات الوحدات (الإجمالية)“.

آريا هي أول سيارة كهربائية جديدة من نيسان منذ ما يقرب من عقد من الزمان بعد ليف هاتشباك، والتي تركت بصمتها كأول سيارة كهربائية في العالم في السوق الشامل.

سيتم أيضًا بيع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية في الصين ولكن لم يتم الكشف عن جدول زمني محدد حتى الآن.

(من إعداد إيمي ياماميتسو وماكي شيراكي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)