تباين أداء أسهم اليابان عند الإغلاق قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تباين أداء الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الجمعة، متأثرة بالأسهم المرتبطة بالنمو، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الهام، والذي قد يزيد المخاوف بشأن التضخم والحديث عن تقليص حجم المشتريات من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.40 بالمئة إلى 28941.52 نقطة بعد يومين من المكاسب، في حين تمكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من تحقيق زيادة عند الإغلاق بلغت 0.03 بالمئة ليسجل 1959.19 نقطة، وهو رابع مكسب يومي على التوالي.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالنمو 0.34 بالمئة، فيما زادت أسهم القيمة 0.37 بالمئة، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا والأسهم المستفيدة من إجراءات ملازمة المنازل، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقد يؤدي صدور قراءة قوية إلى زيادة الرهانات على الخفض المحتمل لإجراءات التحفيز من جانب الاحتياطي الاتحادي وخفض الإقبال على المخاطرة.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك، التي يمتلك صندوق رؤية التابع لها أسهما في شركات تكنولوجيا عالمية، 1.3 بالمئة.

وتهافت المستثمرون على أسهم الشركات الكبيرة، منها سهم تويوتا موتور الذي ارتفع 1.6 بالمئة ليصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن ارتفع في عشر من آخر 11 جلسة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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