رئيسة تايوان: الشعب لن ينسى أبدا أحداث ميدان تيانانمين

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تايبه (رويترز) - قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين يوم الجمعة إن سكان الجزيرة لن ينسوا أبدا قمع الصين لمحتجين مطالبين بالديمقراطية في ميدان تيانانمين وحوله قبل 32 عاما.

وأضافت في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك ”أعتقد أن جميع التايوانيين الفخورين بحريتهم وديمقراطيتهم، لن ينسوا أبدا هذا اليوم وسيظلون متمسكين بإيمانهم لا تهزهم التحديات“.

ويوافق يوم الجمعة الذكرى الثانية والثلاثين لأحداث تيانانمين حين فتحت القوات الصينية النار لإنهاء احتجاجات قادها طلبة في الميدان وحوله. وتمنع السلطات الصينية أي أحداث عامة لإحياء ذكرى الواقعة في البر الرئيسي.

ولم تعلن الحكومة قط عن عدد القتلى الكامل، لكن تقديرات جماعات حقوقية وشهود تتراوح من عدة مئات إلى عدة آلاف.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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