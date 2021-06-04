الدولار قرب قمة 3 أسابيع قبل بيانات الوظائف الأمريكية

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لندن (رويترز) - تماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وكانت التحركات في أسواق العملات محدودة في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من الجلسة.

يبحث مستثمرو العملات عن مؤشرات على قوة الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة وإمكانية تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية، وهو ما يعتبر إيجابيا بالنسبة للدولار.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.542، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا جديدا لقمة ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.21155 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أبريل يوم الخميس، بالقرب من هذه المستويات المنخفضة عند 0.76665، مرتفعا 0.1 فقط خلال يوم الجمعة.

وبالمثل، كان الدولار النيوزيلندي عالقا المستويات المنخفضة التي بلغها في الجلسة السابقة عند 0.71545.

وجرى تداول الين الياباني عند 110.195 مقابل الدولار.

وخسرت العملات المشفرة بعد تغريدة من إيلون ماسك رئيس تسلا بشأن التخلي عن بتكوين.

وفي الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر بتكوين 6.6 بالمئة إلى حوالي 36600 دولار، بينما هبطت إثريوم ثمانية بالمئة عند حوالي 2627 دولارا.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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