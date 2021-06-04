روسيا تتوقع موافقة منظمة الصحة على لقاح (سبوتنيك في) خلال شهرين

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سان بطرسبرج (روسيا) (رويترز) - قال كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر لرويترز إن روسيا تتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح (سبوتنيك في) المضاد لمرض كوفيد-19 في غضون شهرين.

والصندوق الروسي هو المسؤول عن تسويق اللقاح.

وصرح دميترييف بأن وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقوم أيضا بمراجعة اللقاح الروسي ”حصلت على كافة المعلومات الأساسية المتوفرة، ولا توجد أي ملحوظات مهمة حتى الآن على الإطلاق“.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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