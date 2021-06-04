عدد المواليد ينخفض لرقم قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة إن عدد المواليد في اليابان انخفض لمستوى قياسي العام الماضي.

وقالت الوزارة إن عدد المواليد انخفض إلى 840832 في عام 2020،‭ ‬متراجعا بنسبة 2.8 في المئة عن العام السابق، وهو الأقل منذ بدء تسجيل المواليد في عام 1899.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض المواليد في أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، رغم توقعات سابقة بأن يؤدي العزل العام المصاحب للجائحة إلى زيادة عدد المواليد.

وقالت الوزارة إن عدد الزيجات المسجل في اليابان انخفض بنسبة 12.3 في المئة في العام الماضي إلى 525490، وهو انخفاض قياسي في قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

(تغطية صحفية ريتسوكو أندو - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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