هاشيموتو: سيلغى الأولمبياد اذا لم يسافر الرياضيون إلى اليابان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت سيكو هاشيموتو رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعة إن الألعاب الصيفية لا يمكن أن تقام اذا لم يتمكن الرياضيون من السفر لليابان في الوقت المناسب.

وأضافت أن القرار بشأن تنظيم الأولمبياد يتوقف على المتغيرات السريعة لموقف فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة ستمتثل اذا قرر المنظمون إلغاء الأولمبياد.

وتأجل أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية يوم 23 يوليو تموز.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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