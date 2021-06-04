نيشيكوري يتقدم لدور 16 في فرنسا المفتوحة بعد انسحاب لاكسونين

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(رويترز) - حجز الياباني كي نيشيكوري مكانه في دور الستة عشر لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الجمعة بعد انسحاب منافسه السويسري هنري لاكسونين بسبب الإصابة عقب خسارته المجموعة الأولى 7-5.

وبعد تعافيه من مواجهتين ماراثونيتين من خمس مجموعات هذا الأسبوع قضى نيشيكوري 58 دقيقة فقط في ملعب سيمون ماتيو قبل أن يضمن اللعب في الأسبوع الثاني لبطولة كبرى لأول مرة منذ ويمبلدون 2019.

وبدا أن لاكسونين المصنف 150 عالميا، الذي بلغ الدور الثالث في بطولة كبرى لأول مرة، قد أصيب في الفخذ في بداية المجموعة الأولى وطلب وقتا للعلاج.

وقال لاكسونين للصحفيين ”لم أشعر بشيء في آخر مباراة لعبتها. ولم يحدث أي شيء في التدريب أمس وكذلك في الإحماء اليوم. عندما بدأت المباراة كان كل شيء على ما يرام.

”بعدها بدأت أشعر بألم في العضلة الضامة.. لا أدري ما المشكلة. بدأ الأمر يؤثر على حركتي“.

ووجد اللاعب البالغ عمره 29 عاما صعوبة في التحرك في أرجاء الملعب قبل أن يخسر المجموعة الأولى وينسحب.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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