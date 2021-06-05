شركة جوجل تقول إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - قالت شركة جوجل يوم السبت إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية بعد أن وافق وزراء مالية مجموعة السبع على تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لا يقل عن 15 في المئة.

وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم جوجل في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية. ونأمل أن تواصل الدول التعاون لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريبا".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html