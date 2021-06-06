أبك توافق على نقل سريع للقاحات كوفيد والسلع المتصلة بها

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ملبورن (رويترز) - وافق وزراء من مجموعة آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (أبك) يوم السبت على نقل سريع للقاحات كوفيد-19 والسلع المتصلة بها، لكنهم لم يتفقوا على رفع الجمارك عنها.

وقبل بدء الاجتماع، قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن الدولة المضيفة نيوزيلندا تريد أن تتفق الدول الأعضاء في المجموعة، وعددها 21 دولة، على ”الإرشادات التوجيهية للممارسات الأمثل“ لحركة اللقاحات والمنتجات الطبية المتصلة بها عبر الحدود.

وتعتقد نيوزيلندا أن هناك حاجة إلى اتفاق على ذلك لإظهار أن أبك طرف مسؤول وفاعل في الأزمة التي تواجه العالم.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع قال وزراء أبك إنهم ”سيجعلون تدفق ونقل جميع لقاحات كوفيد-19 والسلع المتصلة بها سريعا في الموانئ الجوية والبحرية والبرية لبلادهم“.

وأضاف البيان ”سنبحث إجراءات تطوعية لخفض تكلفة هذه المنتجات لشعوبنا، خاصة من خلال تشجيع كل دولة على مراجعة جميع الرسوم المحصلة على الحدود على لقاحات كوغيد-19 والسلع المتصلة بها“.

ومتوسط الجمارك على اللقاحات في أبك منخفض إلى نحو 0.8 في المئة لكن السلع الأخرى المهمة في سلسلة الإمداد الخاصة باللقاحات عليها جمارك أكبر.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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