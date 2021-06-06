حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3 ملايين و865375
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 172.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و865375.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 596926 33512948
الهند 344082 28694879
البرازيل 470842 16841408
فرنسا 109973 5707683
تركيا 47976 5276468
روسيا 273908 5117274
المملكة المتحدة 127836 4511669
إيطاليا 126472 4230153
الأرجنتين 80411 3915397
إسبانيا 80196 3697987
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16518 1221678
34 - الأردن 9516 739319
39 - الإمارات 1696 581197
42 - لبنان 7752 541232
43 - المغرب 9169 520769
44 - السعودية 7440 456562
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)
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