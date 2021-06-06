حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3 ملايين و865375

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 172.85 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭865375.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 596926 33512948

الهند 344082 28694879

البرازيل 470842 16841408

فرنسا 109973 5707683

تركيا 47976 5276468

روسيا 273908 5117274

المملكة المتحدة 127836 4511669

إيطاليا 126472 4230153

الأرجنتين 80411 3915397

إسبانيا 80196 3697987

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16518 1221678

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9516 739319

39 - الإمارات 1696 581197

‭42‬ - لبنان 7752 541232

43‭ ‬- المغرب 9169 520769

44 - السعودية 7440 456562

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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