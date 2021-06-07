اليابان تتخلص من أكثر من 7000 جرعة أسيء التعامل معها من لقاح كورونا - يوميوري

أخبار اليابان



كلمة ”COVID-19“ منعكسة في قطرة على إبرة حقنة في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. رويترز / دادو روفيك.

طوكيو (رويترز) - قالت صحيفة يوميوري يوم الأحد إنه تم التخلص من أكثر من 7000 جرعة من لقاح كورونا في اليابان بسبب سوء التعامل، في الوقت الذي تسارع فيه اليابان لتحصين شعبها وسط موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

توصل مسح أجرته الصحيفة اليومية إلى أن مستشفى ولقاح شامل كان عليهما التخلص من حوالي 1000 جرعة من لقاح فايزر لأن صلاحيتها انتهت في درجة حرارة الغرفة، في حين تلفت 12 جرعة في أحد أحياء طوكيو بسبب الإفراط في التخفيف.

اعتذر مستشفى أوموتا الوطني في محافظة فوكوؤكا الجنوبية الغربية في بيان، قائلا ”إننا نأسف بشدة لاضطرارنا للتخلص من اللقاح الثمين بسبب سوء إدارتنا، حيث يتوق العديد من السكان المحليين للحصول على اللقاح“.

قبل أقل من 50 يومًا من البدء المقرر لأولمبياد طوكيو، قامت اليابان بتحصين حوالي 9٪ من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، وهو انتشار بطيء بين الاقتصادات المتقدمة.

العاصمة طوكيو، التي من المقرر أن تستضيف الألعاب التي تأجلت من العام الماضي في يوم 23 يوليو/ تموز، تخضع لحالة الطوارئ إلى جانب ثماني مناطق أخرى، بينما تكافح الحكومة للسيطرة على الموجة الرابعة.

(من إعداد ساكورا موراكامي ؛ تحرير ويليام مالارد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)