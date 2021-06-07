نصف اليابانيين يتوقعون إقامة أولمبياد طوكيو - استطلاع يوميوري

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أحد الزوار يقوم بالتقاط صور أمام نصب الحلقات الأولمبية خارج مقر اللجنة الأولمبية اليابانية (JOC) بالقرب من الاستاد الوطني، الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، في طوكيو، اليابان، 30 مايو/ أيار 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته صحيفة يوميوري اليومية يوم الاثنين أن نصف الشعب الياباني يعتقد أن الأولمبياد ستقام هذا الصيف قبل أقل من شهرين من موعد الافتتاح المقرر للألعاب.

بالنسبة لأولمبياد طوكيو، التي تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب جائحة كورونا، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية عقد طوكيو للحدث العالمي والحفاظ على المتطوعين والرياضيين والمسؤولين والشعب الياباني في مأمن من كورونا.

قال أحد أبطال اليابان الرياضيين وعضو اللجنة الأولمبية المحلية يوم الجمعة إن اليابان ”محاصرة“ للمضي قدما في الألعاب رغم المعارضة العامة أثناء تفشي الوباء.

في استطلاع رأي في يوميوري أجري في الفترة من 4 إلى 6 يونيو/ حزيران، قال 50٪ من المشاركين أن الألعاب ستقام هذا الصيف. 26٪ قالوا أنها ستحدث بدون جكهور. وهذا أعلى من 48٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن الحدث سيلغى.

لكن الاستطلاع نفسه وجد التأييد الشعبي لإدارة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي عند أدنى مستوى بنسبة 37٪.

قال معظم المستجيبين إنه على الرغم من التعب من القيود المتعلقة بالفيروس، فإن تدابير احماية من الفيروس للرياضيين والمشاركين في الأولمبياد ليست كافية.

(من إعداد جو مين بارك، ماكيكو يامازاكي، تشانغ ران كيم؛ تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)