حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.27 مليون والوفيات 3 ملايين و873290

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭873290.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 597310 33524064

الهند 346759 28809339

البرازيل 470842 16907425

فرنسا 109998 5712753

تركيا 48164 5287980

روسيا 274259 5126437

المملكة المتحدة 127840 4516892

إيطاليا 126523 4232428

الأرجنتين 80867 3939024

إسبانيا 80196 3697987

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16538 1224992

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9530 739847

39 - الإمارات 1699 583071

‭42‬ - لبنان 7763 541557

43‭ ‬- المغرب 9178 521426

44 - السعودية 7456 457546

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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