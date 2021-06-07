حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.27 مليون والوفيات 3 ملايين و873290
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و873290.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 597310 33524064
الهند 346759 28809339
البرازيل 470842 16907425
فرنسا 109998 5712753
تركيا 48164 5287980
روسيا 274259 5126437
المملكة المتحدة 127840 4516892
إيطاليا 126523 4232428
الأرجنتين 80867 3939024
إسبانيا 80196 3697987
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16538 1224992
34 - الأردن 9530 739847
39 - الإمارات 1699 583071
42 - لبنان 7763 541557
43 - المغرب 9178 521426
44 - السعودية 7456 457546
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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