أسهم اليابان ترتفع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت أسهم اليابان مرتفعة يوم الاثنين بعدما خففت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف حيال تراجع مبكر من مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سياسات التيسير، لكن عمليات بيع قوية لجني الأرباح كبحت المكاسب وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نيكي 0.27 بالمئة إلى 29019.24 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من الجلسة واحدا بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الاتجاه وأغلق على صعود 0.08 بالمئة إلى 1960.85 نقطة.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 559 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في مايو أيار، وهي أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 650 ألف وظيفة، مما قلص توقعات خفض مبكر لمشتريات الأصول لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعززت مكاسب المؤشر ناسداك يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا في اليابان وصعد سهم إيبيدن المصنعة لأجزاء الأجهزة الإلكترونية 3.51 بالمئة وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 2.34 بالمئة.

واستفادت شركات الشحن من المعنويات المرتفعة عالميا وزادت 2.55 بالمئة لذروة عشرة أعوام، وصعد سهم نيبون يوسن 2.37 بالمئة ونقدم سهم كواساكي كيسن 5.51 بالمئة وربح سهم ميتسوي او.اس.كيه لاينز 2.26 بالمئة.

لكن مبيعات لجني الأرباح هوت بشركات الصلب التي سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام بفضل مؤشرات تعاف عالمي.

وفقد المؤشر الفرعي لمنتجي الصلب 4.71 بالمئة وخسر سهم نيبون ستيل 5.74 بالمئة وهبط سهم جيه.إف.إي هولدنجز 7.2 بالمئة وتراجع سهم كوبي ستيل 5.2 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html