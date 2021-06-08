الذهب يرتفع مع تراجع الدولار، والمستثمرون يترقب بيانات التضخم الأمريكي

أخبار اليابان





(رويترز) - تحرك الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة واتضاح الصورة بخصوص متى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقليص إجراءات الدعم الاقتصادي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.50 بالمئة إلى 1899.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 1898.80 دولار.

وسيظل التركيز منصبا على التضخم حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس واجتماعات مقررة للبنوك المركزية في أوروبا وكندا.

وتلقى الذهب دعما أيضا من انخفاض مؤشر الدولار، وهو ما قد يعزز جاذبية المعدن النفيس بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه في الأجل الطويل أو المتوسط ”قد نرى المزيد من التقلب في أسواق الأسهم مما سيزيد من قيمة الذهب بوصفه ملاذا آمنا وأداة للحماية من التضخم“.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي في المستقبل القريب.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.33 بالمئة ليسجل 2835.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة عند 1172.50 دولار.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html