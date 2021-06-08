مدير منظمة الصحة: التفاوت في الحصول على لقاحات كورونا يوجد ”جائحة ذات مسارين“

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جنيف (رويترز) - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الاثنين إن التفاوت الصارخ في الحصول على لقاحات كوفيد-19 أدى إلى ظهور ”جائحة ذات مسارين“ تنعم خلالها الدول الغربية بالحماية بينما تظل الدول الفقيرة عرضة لأخطارها، مجددا نداء التبرع بالجرعات.

وقال تيدروس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي من جنيف ”نرى جائحة ذات مسارين على نحو متزايد... بعد ستة أشهر من تلقي أول لقاحات كوفيد-19 ، أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع لمواطنيها ما يقرب من 44 في المئة من جرعات العالم. وأعطت البلدان المنخفضة الدخل 0.4 في المئة فقط. الشيء الأكثر إحباطا بشأن هذه الإحصائية هو أنها لم تتغير منذ شهور“.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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