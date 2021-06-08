بيانات: العملة المشفرة بتكوين تسجل نزوحا قياسيا للتدفقات في أسبوع

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نيويورك (رويترز) - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة نشرت يوم الاثنين أن صناديق ومنتجات بتكوين شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران وهو ما يمثل 8.3 بالمئة من صافي التدفقات التي اجتذبتها هذا العام. ومنذ بداية العام ما زالت بتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت بتكوين في أواخر التعاملات يوم الاثنين 0.6 بالمئة إلى 35591دولارا. وعلى مدار شهر مايو أيار هبطت العملة الرقمية 35.4 بالمئة. ومنذ بداية يونيو حزيران انخفضت بتكوين 4.8 بالمئة.

وعلى النقيض، استمرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر مليار دولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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