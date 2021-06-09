الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

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(رويترز) - انخفض الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون في حذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1892.33 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منخفضا 0.4 بالمئة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1894.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه، وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين حائزي العملات الأخرى، رغم هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في شهر.

وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس ”معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار“.

وقالت ”من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين على الذهب. على الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط

في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب”، مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 27.59 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم حوالي واحد بالمئة إلى 2806.70 دولار، في حين هبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1159.24 دولار.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

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