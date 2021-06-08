الأسهم ذات الثقل تدفع نيكي للانخفاض، وتوبكس يربح بدعم من شركات الأدوية

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا يوم الثلاثاء، متأثرا بخسائر الشركات ذات الثقل عليه، من بينها مجموعة سوفت بنك، في حين أدى صعود أسهم شركات الأدوية إلى رفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

وانخفض المؤشر نيكي ‭‭‭0.2‬‬‬ بالمئة ليغلق عند ‭‭‭28963.56‬‬‬ نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس ‭‭‭0.1‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭1962.65‬‬‬.

وهبطت معظم أسهم الشركات ذات الثقل إذ انخفض سهم مجموعة سوفت بنك ‭‭‭ 1.6‬‬‬بالمئة وسهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء ‭‭‭3.1‬‬‬ بالمئة. وكان سهم سوميتومو ميتال مايننج هو الخاسر الأكبر إذ انخفض ‭‭‭4.1‬‬‬ بالمئة.

كان سهم إيساي أكبر الرابحين إذ قفز ‭‭‭19.4‬‬‬ بالمئة إلى الحد الأقصى اليومي بعد أن وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الاثنين على عقار طورته شركة الأدوية بالاشتراك مع شركة بيوجين كأول علاج لمهاجمة سبب محتمل لمرض الزهايمر.

كما ارتفعت أسهم داي-إيتشي سانكيو وأستيلاس فارما للعقاقير ‭‭‭4.9‬‬‬ بالمئة و‭‭‭0.8‬‬‬ بالمئة على التوالي.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز "الأنباء عن إيساي أعطت دفعة للشركات المناظرة لها، وكذلك السوق ككل".

وأضاف "يقتنص المستثمرون أيضا الأسهم اليابانية التي تخلفت عن نظرائها على مستوى العالم بعد أن سطعت آفاق التعافي الاقتصادي في ظل طرح لقاحات كوفيد-‭‭‭19‬‬‬".

وقال متعاملون في السوق إن مكاسب مبكرة لمؤشر نيكي تلاشت إذ يتوخى المستثمرون الحذر قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي هذا الأسبوع واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

بلغ عدد الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي ‭‭‭105‬‬‬، مقابل 110 جنت أرباحا، في حين ظلت أسهم عشر شركات دون تغيير.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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