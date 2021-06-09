رئيس البنك الدولي يقول إنه لا يؤيد التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الثلاثاء إن البنك لا يدعم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، خوفا من أن يقوض ذلك الابتكار في قطاع الأدوية.

وردا على سؤال، خلال مكالمة إعلامية، عما إذا كان يدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التخلي عن حقوق الملكية الفكرية لللقاحات، قال مالباس ”نحن لا نؤيد ذلك، لأنه من شأنه أن يؤدي لخطر تقليل الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع“.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html