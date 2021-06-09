مسؤول: بنك اليابان المركزي لن يتردد في إجراء مزيد من التيسير إذا اقتضت الحاجة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال ماسايوشي أماميا نائب محافظ بنك اليابان يوم الثلاثاء إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا اقتضت الحاجة.

وأبلغ أماميا ندوة على الانترنت "اقتصاد اليابان يتجه إلى انتعاش. لكن المستهلكين سيظلون على الأرجح حذرين بشأن الإنفاق مع استمرار القيود الرامية لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 ."

وأضاف أن المركزي الياباني سيمدد موعد انتهاء برنامج لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة في سبتمبر أيلول إذا ارتأى أن ذلك ضروري.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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