إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2021 و2022
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واشنطن (رويترز) - خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بمقدار عشرة آف برميل يوميا إلى 5.41 مليون برميل يوميا.
وفي توقعاتها الشهرية، خفضت الوكالة الحكومية أيضا تقديراتها للنمو الطلب على النفط للعام 2022 بمقدار 90 ألف برميل يوميا إلى 3.64 مليون برميل يوميا.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html