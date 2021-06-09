اتهام رينو الفرنسية بالخداع على خلفية تحقيق بشأن انبعاثات الديزل

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باريس (رويترز) - قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو يوم الثلاثاء إن السلطات القضائية الفرنسية اتهمت الشركة بالخداع على خلفية تحقيق بشأن انبعاثات الديزل بدأ في 2017.

وقالت رينو في بيان إن الشركة أُمرت بعمل وديعة بقيمة 20 مليون يورو (24.36 مليون دولار) في إطار التحقيق. وقالت شركة صناعة السيارات أيضا إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات.

(الدولار = 0.8211 يورو)

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

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