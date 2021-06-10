سوفت بنك تدعم دخول تطبيق توصيل الطعام الأمريكي دورداش للسوق الياباني

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عامل توصيل بشركة دورداش يقود دراجته تحت المطر أثناء جائحة فيروس كورونا في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020. رويترز/ كارلو أليغري.

طوكيو (رويترز) - الولايات المتحدة أعلنت شركة توصيل الطعام دورداش، المدعومة من مجموعة سوفت بنك، عن إطلاق خدماتها في اليابان يوم الأربعاء، لتنضم إلى سوق مزدحم بالمنافسين نما بشكل متسارع خلال جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تقتصر الخدمات في البداية على مدينة سينداي في محافظة مياغي، حسبما أفادت شركة التوصيل التي تحقق خسارة في الوقت الحالي للصحفيين، في خطوة تلت توسعها في كندا وأستراليا.

وقال الرئيس التنفيذي توني شو في بيان أصدره، ”كانت استراتيجيتنا دائمًا هي تمكين الاقتصادات المحلية، لا سيما في أسواق الضواحي التي تعاني تاريخياً من نقص في الخدمات، على الرغم من وجود حاجة كبيرة في التواصل بين التجار والعملاء“.

وتدعم سوفت بنك بالفعل بعضًا من أكبر خدمات التوصيل في اليابان، مثل أوبر إيتس التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز وشركة ديمائي-كان.

وفي الشهر الماضي، رفعت دورداش توقعاتها للقيمة الإجمالية السنوية للطلب، حيث ساعدت كوبونات التحفيز في الحفاظ على مرونة الطلب لخدمات توصيل الطعام في الربع الأول، حتى مع مضى حملات اللقاح قدمًا، وتخفيف القيود المفروضة على تناول الطعام بالمطاعم.

وسجلت دورداش، التي تشعبت أيضًا في مجال توصيل المشتريات من متاجر البقالة والمتاجر الصغيرة العام الماضي، قفزة تقارب ثلاثة أضعاف في الإيرادات الفصلية لتصل إلى 1.08 مليار دولار.

وشهدت الشركة زيادة في حجم الطلبات خلال الوباء حيث يتردد المستهلكون في طلب المنتجات الأساسية عبر الهاتف.

(من إعداد سام نوسي في توكيا وكانيشكا سينغ في بنغالورو، تحرير كلارنس فرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)