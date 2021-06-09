حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.93 مليون والوفيات 3 ملايين و890844

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.93 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 597767 33538490

الهند 351309 28996473

البرازيل 473541 16984218

فرنسا 110137 5719935

تركيا 48341 5300236

روسيا 274968 5145843

المملكة المتحدة 127854 4528524

إيطاليا 126690 4235592

الأرجنتين 81946 3977634

إسبانيا 80309 3711027

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16589 1233240

35 ‬‬‬‬- الأردن 9549 741101

41 - الإمارات 1704 587244

‭42‬ - لبنان 7774 541801

43‭ ‬- المغرب 9187 522003

44 - السعودية 7488 459968

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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