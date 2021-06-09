اليابان وأستراليا تعبران عن القلق من الانتهاكات في الصين

أخبار اليابان

(رويترز) - عبرت اليابان وأستراليا يوم الأربعاء عن "بالغ القلق" بشأن ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الويغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ بالصين.

وفي بيان مشترك، أعربت الدولتان عن قلقهما بشأن التحركات الأخيرة التي قالا إنها تقوض المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج، وعن مخاوف كبيرة بشأن الأزمة المستمرة في ميانمار.

وعُقد الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين عبر رابط فيديو.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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