أسهم اليابان تغلق منخفضة قبل بيانات التضخم الأمريكية

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الأربعاء نتيجة مبيعات لجني الأرباح لأسهم شركات الشحن وأشباه الموصلات فيما يترقب مستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد يكون لها تأثير على موعد تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامج التحفيز.

وتراجعت أسهم شركات القطاع المالي وشركات التأمين عقب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية مما قلص توقعات العائدات لمحافظها.

وقفز سهم إيساي 16.26 بالمئة مرتفعا بالحد الأقصى المسموح به يوميا للجلسة الثانية على التوالي بعد حصول عقارها لمرض الزهايمر على موافقة من الجهات التنظيمية الأمريكية يوم الاثنين.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.35 بالمئة عند 28860.50 نقطة فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 1957.14 نقطة.

وكان قطاع الشحن البحري على توبكس أكبر متضرر بين القطاعات الفرعية ونزل 3.33 بالمئة بعدما صعد لأعلى مستوى في عقد. وقاد سهم كاواساكي كيسن التراجعات على المؤشر نيكي وهوى 4.54 بالمئة بينما فقد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.59 بالمئة.

ونزل سهم شركة أشباه الموصلات ليزرتك 3.86 بالمئة متراجعا لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغ ذروة قياسية.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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