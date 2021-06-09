اليابان تسعى للانتهاء من حملة التلقيح ضد كورونا بحلول الخريف

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رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يلقي خطابه السياسي في افتتاح الجلسة البرلمانية لمجلس النواب في طوكيو، اليابان، 18 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي خلال مناظرة بين قادة الحزب يوم الأربعاء إن اليابان تخطط لإنهاء تطعيم جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللقاح بحلول أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

قبل أقل من 50 يومًا من البدء المقرر لأولمبياد طوكيو، قامت اليابان بتطعيم حوالي 11٪ من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، وهو معدل بطيء مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

(من إعداد أنطوني سلودكوفسكي؛ تحرير أندرو هيفينز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)