الصين ترفض سعى اليابان وأستراليا لتضخيم "التهديد الصيني"

أخبار اليابان





بكين (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إنها ترفض بشدة سعي اليابان وأستراليا لتضخيم "التهديد الصيني" وتشويه الصين بشكل خبيث، وذلك في رد على بيان أصدره البلدان.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين في مؤتمر صحفي اعتيادي إن بكين تدعو كل الأطراف للتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والكف عن تخريب السلام والاستقرار الإقليميين.

كانت اليابان وأستراليا قد عبرتا في بيان مشترك في وقت سابق يوم الأربعاء عن "القلق البالغ" تجاه ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، وعن التحركات الأخيرة التي قالا إنها تقوض المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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