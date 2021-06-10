مصادر: أمريكا ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر لنحو 100 دولة

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واشنطن (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا لنحو 100 دولة خلال العامين المقبلين.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة ستوزع على الأرجح 200 مليون جرعة هذا العام و300 مليون جرعة في النصف الأول من العام المقبل. وأضافت أنها ستتبرع بها إلى 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض وللاتحاد الأفريقي.

وسيتم تقديم التبرعات من خلال برنامج كوفاكس الذي يوزع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بدعم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وقال أحد المصادر إن من المقرر أن يعلن بايدن الخطة يوم الخميس في اجتماع مجموعة السبع المقرر في بريطانيا.

وذكر آخر أن منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس وفريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا تفاوضوا بشأن الخطة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وامتنع البيت الأبيض وشركة فايزر عن التعليق.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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