بتكوين تصعد 8.5% إلى 36265 دولارا

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(رويترز) - ارتفعت بتكوين 8.54 بالمئة إلى 36 ألفا و265 دولارا يوم الأربعاء، لتضيف 2853.31 دولار فوق سعر إغلاقها السابق.

صعدت بتكوين، وهي أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 30.8 بالمئة عن أدنى مستوياتها هذا العام عند 27 ألفا و734 دولارا الذي بلغته في الرابع من يناير كانون الثاني.

وربحت إثريوم 2.29 بالمئة لتسجل 2566.4 دولار يوم الأربعاء، بارتفاع 57.55 دولار عن سعر الإغلاق السابق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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