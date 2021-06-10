حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 174.3 مليون والوفيات 3 ملايين و901422
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و901422.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 598198 33553631
الهند 353528 29089069
البرازيل 476792 17037129
فرنسا 110202 5725492
تركيا 48428 5306690
روسيا 275367 5156250
المملكة المتحدة 127860 4535754
إيطاليا 126767 4237790
الأرجنتين 82668 4008771
إسبانيا 80332 3715454
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16614 1237856
35 - الأردن 9549 741101
41 - الإمارات 1710 589423
42 - لبنان 7780 541940
43 - المغرب 9190 522389
44 - السعودية 7503 461242
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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