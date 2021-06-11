اليابان توسع نطاق حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا مع اقتراب أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان



منظر الحلقات الأولمبية العملاقة من خلال شجرة في منطقة الواجهة البحرية لمتنزه أودايبا البحري، قبل 50 يومًا من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، والتي كان قد تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا. طوكيو، اليابان 3 يونيو/ حزيران 2021. رويترز/ إيسّي كاتو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام يوم الخميس أن المركز الرئيسي للتلقيح ضد فيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو سيبدأ في حجز مواعيد تلقي اللقاح لمن هم دون 65 عامًا ابتداء من يوم السبت المقبل تماشيًا مع تكثيف جهود التلقيح قبل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 الشهر المقبل.

وكانت اليابان قد بدأت في تلقيح العاملين بالخطوط الأمامية من القطاع الطبي والمسنين في فبراير/ شباط، لكن الوتيرة البطيئة التي جرى بها الأمر مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الأخرى مما حفز الدعوات لتأجيل ألعاب طوكيو مرة أخرى أو إلغائها.

وقد يساهم إتاحة اللقاحات لمعظم المواطنين الحكومة على تقليل حدة المخاوف من أن البلاد غير مستعدة لاستضافة عشرات الآلاف من الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين، في وقت يعاني فيه نظام الرعاية الصحية بالبلاد من موجة رابعة من الإصابات.

وكانت عمليات التلقيح قد تُركت في الأغلب للسلطات الصحية المحلية، مما أدى لوجود تباين في سرعة التلقيح بين المدن والبلدات المختلفة.

وذكرت صحيفة سانكي أن مركز التلقيح في طوكيو سيبدأ أيضًا في تلقي طلبات حجز المواعيد عبر الهاتف لأول مرة اعتبارًا من يوم السبت، بالإضافة إلى الحجز عبر الإنترنت في محاولة لتشجيع المزيد من الناس على الحصول على جرعات اللقاح.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الدفاع التي تدير الموقع التعليق على الأمر في مكالمة هاتفية أجريت معها، على الهاتف ولم يتسن الحصول على رد منها كذلك عبر البريد الإلكتروني.

وقال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء إن اليابان تهدف إلى إنهاء عمليات تلقيح كل من يريد تلقي اللقاح بحلول الفترة بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني. وقد يتطلب هذا الأمر، تنفيذ حوالي مليون جرعة من اللقاح يوميًا.

وقال سوغا للصحفيين لدى مغادرته مقر إقامته في طوكيو لحضور اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا ”أريد أن أوضح لمجموعة السبع إجراءاتنا للتعامل مع العدوى وعزمنا على إجراء ألعاب أولمبية آمنة والحصول على تفهم المشاركين للأمر“.

السياسة والمال

قامت اليابان بتلقيح ما يزيد قليلاً عن عُشر سكانها بجرعة واحدة على الأقل، مع تبقي أقل من 50 يومًا قبل افتتاح الأولمبياد.

وسيقرر المنظمون هذا الشهر ما إذا كانوا سيسمحون للمتفرجين من داخل اليابان بحضور فعاليات الدورة أم لا. بينما لن يسمح للمشاهدين من خارج البلاد بالحضور والمشاركة.

وأصبحت الألعاب الأولمبية قضية سياسية كبيرة مطروحة أمام الحكومة في ظل وجود معارضة شعبية كبيرة لعقدها خلال الجائحة الحالية.

مخاطر مالية ضخمة

يقدر المنظمون أن تكلفة الأولمبياد، ستكون أكثر من 15 مليار دولار، تشمل 3 مليارات دولار نتيجة التأجيل الذي حدث بالفعل من العام الماضي.

وفي إشارة إلى استمرار القلق بشأن خطر حدوث المزيد من الإصابات خلال الألعاب، ألغى محافظ محافظة تشيبا يوم الخميس خططًا لإقامة موقع لمشاهدة الألعاب الأولمبية في الهواء الطلق في حديقة كان من الممكن أن تجتذب الآلاف من الأشخاص.

وقال توشيهيتو كوماغاي في تصريح صحفي، ”قررنا إلغاء الخطط الخاصة بموقع البث الحي لفعاليات الدورة“.

ومن المقرر أن تستضيف تشيبا الواقعة بالقرب من طوكيو، أربعة فعاليات أولمبية، هي ركوب الأمواج والمبارزة والمصارعة والتايكوندو، بالإضافة إلى أربعة أحداث بارالمبية. وسجلت المحافظة، يوم الأربعاء الماضي، 106 حالة إصابة جديدة بكورونا مقارنة بـ 440 حالة في طوكيو.

(من إعداد تيم كيلي، تحرير لينكولن فيست، روبرت بيرسيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)