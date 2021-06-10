نيكي يغلق مرتفعا بفضل آمال التعافي الاقتصادي

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا يوم الخميس، إذ صعدت شركات الشحن بفضل احتمالات إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، وتلقت شركات صناعة الأدوية الدعم بفعل تقارير عن دعم حكومي.

وصعد المؤشر نيكي 0.34 بالمئة ليغلق عند 28958.56 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1956.73 نقطة.

وتلقت شركات الشحن الدعم من مؤشرات على فتح المزيد من الاقتصادات في ظل توزيع مطرد للقاحات، وقفز سهم نيبون يوسن 3.65 بالمئة ليتصدر الرابحين على المؤشر نيكي.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا خلال نقاش بين قادة الحزب الحاكم يوم الأربعاء إن اليابان تعتزم الانتهاء من تطعيم جميع مواطنيها الذين تقدموا للحصول على جرعات بحلول أكتوبر تشرين الأول-نوفمبر تشرين الثاني.

وهوى سهم إيساي 7.02 بالمئة بعد يومين من ارتفاعه بالحد الأقصى اليومي. ووافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع على عقار طورته الشركة وبيوجين لمرض الزهايمر. وربح السهم 30 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد سهم تشوجاي للأدوية 1.04 بالمئة وارتفع سهم أونو للأدوية 1.5 بالمئة بفعل تقرير لوسائل إعلام ذكر أن الشركات ستتلقى دعما حكوميا لأبحاثها حول تطوير عقاقير مضادة لكوفيد-19.

وبلغ مؤشر تي.إس.إي للنقل الجوي أعلى مستوى في 15 شهرا قبل أن ينزل 0.49 بالمئة إذ باع المستثمرون الأسهم على المؤشر لجني الأرباح.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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